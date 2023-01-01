Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1620 2880 x 1620 Батарея 67 Вт*ч - 50 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Radeon 660M - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг) Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (67 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (67 и 50 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 177-241% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 177-241% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14372 vs 9623 баллов

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14372 vs 9623 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.8 кг Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм Площадь 804 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~80% Боковые рамки 4.7 мм 5.5 мм Цвета Серый, Синий Серебристый, Синий Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности - Да Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Zenbook 15 OLED (UM3504) 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 50 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 15 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1500 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1500 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Zenbook 15 OLED (UM3504) 1.46 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +321% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.