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Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) против ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)

53 из 100
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
VS
68 из 100
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
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Экран
2880 x 1620
Батарея 67 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon 660M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (67 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 177-241% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14372 vs 9623 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 15 OLED (UM3504)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K6502)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.8 кг
Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм
Площадь 804 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~80%
Боковые рамки 4.7 мм 5.5 мм
Цвета Серый, Синий Серебристый, Синий
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности - Да
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 10 (6P + 4E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1500 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40
Производительность GPU
Zenbook 15 OLED (UM3504)
1.46 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K6502) +321%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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