Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 70 Вт*ч - 33 Вт*ч 66 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482 Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (70 и 33 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Сенсорный экран Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400) Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (0.88 и 1.57 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (650 и 719 см 2 )

) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.57 кг 0.88 кг Размеры 324 x 222 x 17.3 мм 320 x 203 x 14.9 мм Площадь 719 см2 650 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.1% ~83.2% Боковые рамки 7.1 мм 5.1 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 45.9 дБ 47.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1292:1 1507:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.7% Охват Adobe RGB 99.3% 65.4% Время отклика 51 мс 45 мс Максимальная яркость ZenBook Duo 14 UX482 400 нит ExpertBook B9 (B9400) +13% 450 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 33 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 325 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU ZenBook Duo 14 UX482 +100% 2.822 терафлопс ExpertBook B9 (B9400) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 75.1 дБ 77.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.