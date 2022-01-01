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ASUS ZenBook Duo 14 UX482 против ExpertBook B9 (B9400)

52 из 100
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
VS
49 из 100
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Duo 14 UX482 и ExpertBook B9 (B9400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (70 и 33 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400)
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (0.88 и 1.57 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (650 и 719 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Duo 14 UX482
vs
ExpertBook B9 (B9400)

Корпус

Вес 1.57 кг 0.88 кг
Размеры 324 x 222 x 17.3 мм 320 x 203 x 14.9 мм
Площадь 719 см2 650 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.1% ~83.2%
Боковые рамки 7.1 мм 5.1 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 45.9 дБ 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1292:1 1507:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.7%
Охват Adobe RGB 99.3% 65.4%
Время отклика 51 мс 45 мс
Максимальная яркость
ZenBook Duo 14 UX482
400 нит
ExpertBook B9 (B9400) +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 325 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
ZenBook Duo 14 UX482 +100%
2.822 терафлопс
ExpertBook B9 (B9400)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 75.1 дБ 77.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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