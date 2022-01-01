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ASUS ZenBook Duo 14 UX482 против Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

56 из 100
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
VS
78 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
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Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 9 6980HX
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Duo 14 UX482 и Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (1.57 и 2.61 кг)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Более тонкие рамки – на 918% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 87% меньшую площадь корпуса (92 и 719 см2)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Duo 14 UX482
vs
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Корпус

Вес 1.57 кг 2.61 кг
Размеры 324 x 222 x 17.3 мм 355 x 26 x 20.5 мм
Площадь 719 см2 92 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.1% ~764.4%
Боковые рамки 7.1 мм 0.4 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 45.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1292:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 99.3% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 51 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1802 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ZenBook Duo 14 UX482
2.822 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +389%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 3733 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 75.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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