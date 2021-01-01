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ASUS ZenBook Flip 13 UX363 против Acer Swift 3 (SF314-59)

ASUS ZenBook Flip 13 UX363
VS
Acer Swift 3 (SF314-59)
ASUS ZenBook Flip 13 UX363
Acer Swift 3 (SF314-59)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 13 UX363 и Acer Swift 3 (SF314-59) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 13 UX363
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (67 и 48 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (644 и 708 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.2 и 1.3 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 13 UX363
vs
Swift 3 (SF314-59)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.2 кг
Ширина 305 мм 323.4 мм
Высота 211 мм 218.9 мм
Толщина 13.9 мм 15.9 мм
Площадь 644 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~82.5%
Боковые рамки 5.3 мм 13.8 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1215:1
Цветовой охват sRGB - 96.2%
Охват Adobe RGB - 67.3%
Охват DCI-P3 100% 69.3%
Максимальная яркость
ZenBook Flip 13 UX363 +33%
400 нит
Swift 3 (SF314-59)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 1

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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