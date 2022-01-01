Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 13 UX363 Легче – весит на 350 граммов меньше (1.3 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (644 и 847 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5248 vs 4810 баллов

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.65 кг Размеры 305 x 211 x 13.9 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм Площадь 644 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~79.3% Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм Цвета Серий Серебристый, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 46.6 дБ 48.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 3530:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 95.8% Охват DCI-P3 100% 99.9% Время отклика 2 мс 3 мс Максимальная яркость ZenBook Flip 13 UX363 400 нит Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства 210 граммов 446 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1155 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ZenBook Flip 13 UX363 1.41 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +68% 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 85.1 дБ 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.3 мм Тачпад Размер 13.0 x 6.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.