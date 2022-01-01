Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.9 и 2.2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 38.5 Вт*ч большей батареей (96 и 57.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6211 vs 5534 баллов

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (819 и 1128 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.2 кг Размеры 356 x 230 x 19.9 мм 403.8 x 279.4 x 24.9 мм Площадь 819 см2 1128 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~73.1% Боковые рамки 5.3 мм 10.4 мм Цвета Серий Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1243:1 Цветовой охват sRGB 100% 55% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика - 16 мс Максимальная яркость ZenBook Flip 15 OLED UX564 300 нит Nitro 5 AN517-54 300 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 Вт 135 / 180 Вт Вес зарядного устройства - 387 / 580 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1035 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1560 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ZenBook Flip 15 OLED UX564 2.458 терафлопс Nitro 5 AN517-54 +30% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ - Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.