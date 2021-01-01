Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook Flip 15 OLED UX564 или Predator Triton 500 SE – что лучше выбрать?

ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против Acer Predator Triton 500 SE

62 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
75 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Acer Predator Triton 500 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.9 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (819 и 937 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 227-310% больше FPS в играх
  • На 145% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5554 vs 2270 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 1.9 кг 2.44 кг
Ширина 356 мм 358.1 мм
Высота 230 мм 261.6 мм
Толщина 19.9 мм 19.9 мм
Площадь 819 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~79.2%
Боковые рамки 5.3 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ZenBook Flip 15 OLED UX564
300 нит
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1035 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1642 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ZenBook Flip 15 OLED UX564
2.458 терафлопс
Predator Triton 500 SE +413%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 17 9700 против ZenBook Flip 15 OLED UX564
2. Alpha 15 против ZenBook Flip 15 OLED UX564
3. Inspiron 15 5505 против ZenBook Flip 15 OLED UX564
4. GS66 Stealth против Predator Triton 500 SE
5. Predator Helios 300 (PH315-53) против Predator Triton 500 SE
6. Blade 15 Advanced Edition (2021) против Predator Triton 500 SE
7. Omen 15 (2021) против Predator Triton 500 SE
8. Alienware m15 R6 против Predator Triton 500 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Triton 500 SE и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях