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ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
Apple MacBook Pro 16 (2019)
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.9 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (819 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (100 и 96 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.04 кг
Ширина 356 мм 357.9 мм
Высота 230 мм 245.9 мм
Толщина 19.9 мм 16 мм
Площадь 819 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~84.3%
Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 120 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1035 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1250 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1280
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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