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ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против Chromebook Flip C536/CX5

ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
ASUS Chromebook Flip C536/CX5
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
ASUS Chromebook Flip C536/CX5
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Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Chromebook Flip C536/CX5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Видеокарта показывает в среднем на 106-145% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (96 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
Chromebook Flip C536/CX5

Корпус

Вес 1.9 кг 1.89 кг
Ширина 356 мм 357.6 мм
Высота 230 мм 240.8 мм
Толщина 19.9 мм 18.5 мм
Площадь 819 см2 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~77.9%
Боковые рамки 5.3 мм 6.1 мм
Цвета Серий Белый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 120 Вт 45 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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