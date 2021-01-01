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ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против ROG Strix G15 G513

ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
ASUS ROG Strix G15 G513
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
ASUS ROG Strix G15 G513
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Экран
Батарея 96 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (819 и 917 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 2530 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 1.9 кг 2.1 кг
Ширина 356 мм 354 мм
Высота 230 мм 259 мм
Толщина 19.9 мм 27.2 мм
Площадь 819 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~73.2%
Боковые рамки 5.3 мм 4.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 150 / 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1.5W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1560 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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