Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 9 6980HX Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.9 и 2.61 кг)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (96 и 90 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 832% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 254-346% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 89% меньшую площадь корпуса (92 и 819 см 2 )

) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.61 кг Размеры 356 x 230 x 19.9 мм 355 x 26 x 20.5 мм Площадь 819 см2 92 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~764.4% Боковые рамки 5.3 мм 0.4 мм Цвета Серий Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ZenBook Flip 15 OLED UX564 300 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 Вт 240 / 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1035 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1802 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ZenBook Flip 15 OLED UX564 2.458 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +461% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.