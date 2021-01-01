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ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против ROG Zephyrus S15 (GX502)

ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и ROG Zephyrus S15 (GX502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.9 и 2.04 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (96 и 76 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (819 и 907 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-140% больше FPS в играх
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3569 vs 2530 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
ROG Zephyrus S15 (GX502)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.04 кг
Ширина 356 мм 360 мм
Высота 230 мм 252 мм
Толщина 19.9 мм 18.9 мм
Площадь 819 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~74%
Боковые рамки 5.3 мм 7.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1179:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства - 608 граммов

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1380 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 7.066 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 2560
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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