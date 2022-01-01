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ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

52 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6211 vs 5303 баллов
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.45 и 1.9 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (716 и 819 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.45 кг
Размеры 356 x 230 x 19.9 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
Площадь 819 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~79.4%
Боковые рамки 5.3 мм 7.9 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 120 Вт 65 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35-40 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1035 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1223 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ZenBook Flip 15 OLED UX564
2.458 терафлопс
Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +104%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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