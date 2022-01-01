Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6211 vs 5303 баллов

Сенсорный экран Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.45 и 1.9 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (716 и 819 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.45 кг Размеры 356 x 230 x 19.9 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм Площадь 819 см2 716 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~79.4% Боковые рамки 5.3 мм 7.9 мм Цвета Серий Черный, Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость ZenBook Flip 15 OLED UX564 300 нит Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 120 Вт 65 / 120 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 35-40 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1035 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1223 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ZenBook Flip 15 OLED UX564 2.458 терафлопс Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +104% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.3 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.