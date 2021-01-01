Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook Flip 15 OLED UX564 или ZenBook 13 OLED UM325 – что лучше выбрать?

ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против ZenBook 13 OLED UM325

ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (96 и 67 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.14 и 1.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (618 и 819 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.9 кг 1.14 кг
Ширина 356 мм 304.2 мм
Высота 230 мм 203 мм
Толщина 19.9 мм 13.9 мм
Площадь 819 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~78.9%
Боковые рамки 5.3 мм 4.9 мм
Цвета Серий Серебристый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1035 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 448
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ZenBook Flip 15 OLED UX564 против MacBook Pro 16 (2019)
2. ZenBook Flip 15 OLED UX564 против XPS 15 9500
3. ZenBook Flip 15 OLED UX564 против TUF Dash F15 FX516
4. ZenBook Flip 15 OLED UX564 против ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
5. ZenBook 13 OLED UM325 против XPS 13 9310 (2-in-1)
6. ZenBook 13 OLED UM325 против VivoBook 14 X413 (K413)
7. ZenBook 13 OLED UM325 против Book 13 (2020)
8. ZenBook 13 OLED UM325 против Inspiron 14 7400
9. ZenBook 13 OLED UM325 против ZenBook 14 UX435

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и Flip 15 OLED UX564 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях