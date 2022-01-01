Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)

На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 6211 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (688 и 819 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.4 кг Размеры 356 x 230 x 19.9 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 819 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~82.6% Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость ZenBook Flip 15 OLED UX564 300 нит Zenbook 14X OLED Space Edition +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1035 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~10 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU ZenBook Flip 15 OLED UX564 +74% 2.458 терафлопс Zenbook 14X OLED Space Edition 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.