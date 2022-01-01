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ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

52 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
VS
67 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)
  • На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14328 vs 6211 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (688 и 819 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip 15 OLED UX564
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 1.9 кг 1.4 кг
Размеры 356 x 230 x 19.9 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 819 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~82.6%
Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
ZenBook Flip 15 OLED UX564 +74%
2.458 терафлопс
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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