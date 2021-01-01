Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook Flip S13 OLED UX371 или VivoBook S13 S333 – что лучше выбрать?

ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 против VivoBook S13 S333

ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
VS
ASUS VivoBook S13 S333
ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
ASUS VivoBook S13 S333
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 и VivoBook S13 S333 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (67 и 50 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S13 S333
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Flip S13 OLED UX371
vs
VivoBook S13 S333

Корпус

Вес 1.2 кг 1.2 кг
Ширина 305 мм 304 мм
Высота 211 мм 199 мм
Толщина 13.9 мм 14.9 мм
Площадь 644 см2 605 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~80.6%
Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ZenBook Flip S13 OLED UX371 +50%
450 нит
VivoBook S13 S333
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 и Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
2. ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 и ZenBook S UX393
3. ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 и VivoBook S14 M433
4. ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 и Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
5. ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 и VivoBook S14 S433
6. ASUS VivoBook S13 S333 и ZenBook 13 OLED UX325
7. ASUS VivoBook S13 S333 и VivoBook 14 X413 (K413)
8. ASUS VivoBook S13 S333 и Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
9. ASUS VivoBook S13 S333 и S14 S433
10. ASUS VivoBook S13 S333 и Dell Inspiron 13 7306

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S13 S333 и ZenBook Flip S13 OLED UX371 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях