Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Apple M2 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12897 vs 8306 баллов

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12897 vs 8306 баллов Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 17.8 Вт*ч большей батареей (76 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 17.8 Вт*ч большей батареей (76 и 58.2 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.4 и 1.75 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.4 и 1.75 кг) Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 727 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.4 кг Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 727 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~79.4% Боковые рамки 5.6 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 41.7 дБ 49 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1315:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 95.3% 87.9% Охват DCI-P3 100% 98.8% Время отклика 21 мс 35 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +10% 550 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки 1:47 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 / 180 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 420 / 472 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 65 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1222 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1456 МГц FLOPS 7.6 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +153% 7.6 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83.7 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 7.8 x 5.3 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.