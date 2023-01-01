Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11907 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.6 кг Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 727 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~84.6% Боковые рамки 5.6 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41.7 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 3024 x 1964 Диагональ 14.5 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1315:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика 21 мс - Максимальная яркость Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +10% 550 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:47 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 150 / 180 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 420 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 65 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1222 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1398 МГц FLOPS 7.6 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 80 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 76 Производительность GPU Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +12% 7.6 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.6 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер 7.8 x 5.3 см 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.