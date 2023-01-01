Главная > Сравнение ноутбуков > Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) или MacBook Pro 16 (2023) – что лучше выбрать?

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) против Apple MacBook Pro 16 (2023)

68 из 100
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.75 и 2.15 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (727 и 882 см2)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (100 и 76 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 11907 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 1.75 кг 2.15 кг
Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 727 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~86.2%
Боковые рамки 5.6 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1315:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 21 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:47 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 420 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1222 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1398 МГц
FLOPS 7.6 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 80 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 76
Производительность GPU
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +12%
7.6 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 76.6 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер 7.8 x 5.3 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2023) vs MacBook Pro 16 (2021)
2. MacBook Pro 16 (2023) vs MacBook Pro 14 (2021)
3. MacBook Pro 16 (2023) vs XPS 15 9520 (2022)
4. MacBook Pro 16 (2023) vs MacBook Air (M2, 2022)
5. MacBook Pro 16 (2023) vs XPS 17 9720 (2022)
6. MacBook Pro 16 (2023) vs MacBook Pro 13 (M2, 2022)
7. MacBook Pro 16 (2023) vs MacBook Pro 14 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2023) и ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры