Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.75 и 2.9 кг)

Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.75 и 2.9 кг) Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 84% более четкий дисплей – 234 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 84% более четкий дисплей – 234 против 127 точек на дюйм (PPI) На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (727 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17499 vs 11907 баллов

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17499 vs 11907 баллов Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 2.9 кг Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 395 x 282 x 28.3 мм Площадь 727 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~74.1% Боковые рамки 5.6 мм 6 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 4 Уровень шума 41.7 дБ 39.9 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14.5 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 360 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1315:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 21 мс 3 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +83% 550 нит ROG Strix Scar 17 G733 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:47 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 150 / 180 Вт 100 / 280 Вт Вес зарядного устройства 420 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 65 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1222 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1802 МГц FLOPS 7.6 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) 7.6 терафлопс ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +82% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.6 дБ 48 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 7.8 x 5.3 см 12.9 x 7.8 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.