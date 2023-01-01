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ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) против Asus ROG Strix SCAR 18

69 из 100
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
VS
78 из 100
Asus ROG Strix SCAR 18
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
Asus ROG Strix SCAR 18
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Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) и Asus ROG Strix SCAR 18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
  • Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.75 и 3.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (727 и 1173 см2)
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 234 против 168 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 124-169% больше FPS в играх
  • На 147% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 12962 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
vs
ROG Strix SCAR 18

Корпус

Вес 1.75 кг 3.1 кг
Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 399 x 294 x 23.1 мм
Площадь 727 см2 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~80.1%
Боковые рамки 5.6 мм 5.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Да
Количество куллеров 2 3
Скорость куллера - 6400 об/мин
Уровень шума 41.7 дБ 55.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 168 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1315:1 907:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 84.9%
Охват DCI-P3 100% 97.2%
Время отклика 21 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:47 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 420 граммов 968 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 16 32
L3-кэш 18 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1222 МГц -
Boost частота GPU 1485 МГц -
FLOPS 7.6 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 80 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
7.6 терафлопс
ROG Strix SCAR 18 +225%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 76.6 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 2 мм
Тачпад
Размер 7.8 x 5.3 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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