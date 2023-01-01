Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 13980HX Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.75 и 3.1 кг)

Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.75 и 3.1 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (727 и 1173 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (727 и 1173 см ) Имеет на 39% более четкий дисплей – 234 против 168 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 39% более четкий дисплей – 234 против 168 точек на дюйм (PPI) На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18 Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 124-169% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 124-169% больше FPS в играх На 147% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 12962 баллов

На 147% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 12962 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 3.1 кг Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 399 x 294 x 23.1 мм Площадь 727 см2 1173 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~80.1% Боковые рамки 5.6 мм 5.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Да Количество куллеров 2 3 Скорость куллера - 6400 об/мин Уровень шума 41.7 дБ 55.8 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 18 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 240 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 168 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1315:1 907:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 84.9% Охват DCI-P3 100% 97.2% Время отклика 21 мс 7 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +10% 550 нит ROG Strix SCAR 18 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:47 ч. 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 / 180 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 420 граммов 968 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 65 Вт 175 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1222 МГц - Boost частота GPU 1485 МГц - FLOPS 7.6 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 80 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) 7.6 терафлопс ROG Strix SCAR 18 +225% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.6 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 2 мм Тачпад Размер 7.8 x 5.3 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.