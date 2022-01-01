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ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) против Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

71 из 100
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) и Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.75 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 65% более четкий дисплей – 234 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (727 и 944 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
vs
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Корпус

Вес 1.75 кг 2.5 кг
Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 355 x 266 x 20.5 мм
Площадь 727 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~74.7%
Боковые рамки 5.6 мм 0.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 850 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 80 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
7.46 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +85%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 5.8 x 9.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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