ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) против Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.65 и 1.75 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14262 vs 12897 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|1.65 кг
|Размеры
|323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм
|312 x 227 x 19.5-20.5 мм
|Площадь
|727 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|~80.2%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|41.7 дБ
|52.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|1315:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|95.3%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|21 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:47 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|150 / 180 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|420 / 472 граммов
|682 / 727 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1604
Geekbench 5 (многоядерный)
10038
Cinebench R23 (одноядерный)
1640
Cinebench R23 (многоядерный)
14262
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1222 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|7.6 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Производительность GPU
7.6 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|83.7 дБ
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.7 мм
|Размер
|7.8 x 5.3 см
|12.8 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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