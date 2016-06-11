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Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) против ROG Zephyrus G14 (2023)

74 из 100
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
VS
65 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
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Экран
Процессор Intel Core i9 13900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) и ROG Zephyrus G14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18682 vs 14262 баллов
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
vs
ROG Zephyrus G14 (2023)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.65 кг
Размеры 321.8 x 223.3 x 17.9 мм 312 x 227 x 19.5-20.5 мм
Площадь 719 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~80.2%
Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Материал Top: Алюминий
Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 200 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 682 / 727 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +63%
11.6-16.8 терафлопс
ROG Zephyrus G14 (2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 48 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер - 12.8 x 7.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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