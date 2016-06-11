Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 48GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18682 vs 14262 баллов

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18682 vs 14262 баллов Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.65 кг Размеры 321.8 x 223.3 x 17.9 мм 312 x 227 x 19.5-20.5 мм Площадь 719 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~80.2% Боковые рамки 4.8 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Материал Top: Алюминий

Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +38% 550 нит ROG Zephyrus G14 (2023) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 200 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 682 / 727 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +63% 11.6-16.8 терафлопс ROG Zephyrus G14 (2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 48GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 48 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм Тачпад Размер - 12.8 x 7.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.