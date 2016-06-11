Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 12962 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.75 кг
|Размеры
|321.8 x 223.3 x 17.9 мм
|323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм
|Площадь
|719 см2
|727 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~83.9%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|41.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|234 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1315:1
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|21 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:47 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|200 Вт
|150 / 180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|420 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1780
Geekbench 5 (многоядерный)
13958
Cinebench R23 (одноядерный)
1867
Cinebench R23 (многоядерный)
18968
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1222 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1485 МГц
|FLOPS
|11.6-16.8 терафлопс
|7.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Производительность GPU
11.6-16.8 терафлопс
7.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|76.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|-
|7.8 x 5.3 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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