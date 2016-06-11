Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2880 x 1800 Процессор Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 48GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг) Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 12962 баллов

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 12962 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.75 кг Размеры 321.8 x 223.3 x 17.9 мм 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм Площадь 719 см2 727 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~83.9% Боковые рамки 4.8 мм 5.6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 41.7 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1315:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 21 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) 550 нит Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) 550 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. 1:47 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 200 Вт 150 / 180 Вт Вес зарядного устройства - 420 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1222 МГц Boost частота GPU - 1485 МГц FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 7.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +53% 11.6-16.8 терафлопс Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) 7.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 48GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 76.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 7.8 x 5.3 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.