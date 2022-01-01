Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1620 - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 117-159% больше FPS в играх

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14243 vs 9689 баллов

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (688 и 813 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 243 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.4 кг Размеры 355.2 x 229 x 18.9 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 813 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~82.6% Боковые рамки 4.9 мм 4.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1620 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) +38% 550 нит ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 / 150 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 40 Вт 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1600 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7 Производительность GPU Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) +212% 3.46 терафлопс ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.