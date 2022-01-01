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ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) против Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

71 из 100
ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
VS
56 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1620
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 117-159% больше FPS в играх
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14243 vs 9689 баллов
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (688 и 813 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 243 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
vs
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.4 кг
Размеры 355.2 x 229 x 18.9 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 813 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.5% ~82.6%
Боковые рамки 4.9 мм 4.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 150 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1600 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) +212%
3.46 терафлопс
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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