Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Apple M1 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 97-133% больше FPS в играх

Комплектуется на 46.1 Вт*ч большей батареей (96 и 49.9 Вт*ч)

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 7740 баллов

Сенсорный экран

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.29 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 843 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.29 кг Размеры 354 x 238 x 18.0 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 843 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~79.4% Боковые рамки 4.3 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 - Уровень шума 52.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 95.6% 99.8% Охват Adobe RGB 87.3% - Охват DCI-P3 79.3% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +38% 550 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 408 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 35-50 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1140 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1278 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +177% 7.2 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81.1 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.3 см 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.