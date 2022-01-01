Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (96 и 76 Вт*ч)

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 10592 баллов

Сенсорный экран

На 72% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 320 нит Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 843 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.6 кг Размеры 354 x 238 x 18.0 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 843 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~75.8% Боковые рамки 4.3 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52.8 дБ 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 845:1 Цветовой охват sRGB 95.6% 92.4% Охват Adobe RGB 87.3% 67.7% Охват DCI-P3 79.3% 68.1% Время отклика 1 мс 31 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +72% 550 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 408 граммов 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 35-50 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1140 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1590 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 80 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +47% 7.2 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81.1 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм - Тачпад Размер 10.5 x 7.3 см 10.4 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.