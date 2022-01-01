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Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

59 из 100
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
VS
61 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (96 и 76 Вт*ч)
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 10592 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 72% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 320 нит
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 843 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 2 кг 1.6 кг
Размеры 354 x 238 x 18.0 мм 324 x 220 x 19.9 мм
Площадь 843 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~75.8%
Боковые рамки 4.3 мм 7.1 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52.8 дБ 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 845:1
Цветовой охват sRGB 95.6% 92.4%
Охват Adobe RGB 87.3% 67.7%
Охват DCI-P3 79.3% 68.1%
Время отклика 1 мс 31 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 150 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 408 граммов 545 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1590 МГц
FLOPS 7.2 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +47%
7.2 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.1 дБ 77.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 7.3 см 10.4 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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