Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 6639 баллов

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (96 и 67 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.14 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (618 и 843 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.14 кг Размеры 354 x 238 x 18.0 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 843 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~78.9% Боковые рамки 4.3 мм 4.9 мм Цвета Серий Серебристый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 7400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.7% Охват DCI-P3 - 99.5% Время отклика 1 мс 4 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +38% 550 нит ZenBook 13 OLED UM325 400 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 216 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 35-50 Вт 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1600 МГц FLOPS 7.2 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 448 Блоки текстурирования (TMUs) 80 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7 Производительность GPU Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +550% 7.2 терафлопс ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 65.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.