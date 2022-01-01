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Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) против ASUS ZenBook Duo 14 UX482

59 из 100
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
VS
52 из 100
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) и ASUS ZenBook Duo 14 UX482 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • На 154% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 4909 баллов
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.57 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (719 и 843 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
vs
ZenBook Duo 14 UX482

Корпус

Вес 2 кг 1.57 кг
Размеры 354 x 238 x 18.0 мм 324 x 222 x 17.3 мм
Площадь 843 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~75.1%
Боковые рамки 4.3 мм 7.1 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52.8 дБ 45.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1292:1
Цветовой охват sRGB 95.6% 100%
Охват Adobe RGB 87.3% 99.3%
Охват DCI-P3 79.3% -
Время отклика 1 мс 51 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 408 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц -
Boost частота GPU 1410 МГц -
FLOPS 7.2 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 896
Блоки текстурирования (TMUs) 80 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +155%
7.2 терафлопс
ZenBook Duo 14 UX482
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.1 дБ 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.3 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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