Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

На 154% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 4909 баллов

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482 Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.57 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (719 и 843 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.57 кг Размеры 354 x 238 x 18.0 мм 324 x 222 x 17.3 мм Площадь 843 см2 719 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~75.1% Боковые рамки 4.3 мм 7.1 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52.8 дБ 45.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1292:1 Цветовой охват sRGB 95.6% 100% Охват Adobe RGB 87.3% 99.3% Охват DCI-P3 79.3% - Время отклика 1 мс 51 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +38% 550 нит ZenBook Duo 14 UX482 400 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 408 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 TGP 35-50 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1140 МГц - Boost частота GPU 1410 МГц - FLOPS 7.2 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 896 Блоки текстурирования (TMUs) 80 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +155% 7.2 терафлопс ZenBook Duo 14 UX482 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.1 дБ 75.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.3 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.