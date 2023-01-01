Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 3840 x 2400 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 42-57% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 42-57% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч) На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 14161 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 14161 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.6 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.6 и 2.4 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 891 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.6 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 891 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84.6% Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 3200 x 2000 3840 x 2400 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +10% 550 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 200 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 597 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 95 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1215 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1398 МГц FLOPS 12 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 120 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 76 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +76% 12 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 54.6 дБ - Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.