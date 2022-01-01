Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 14739 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (96 и 90 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.5 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 355 x 266 x 20.5 мм Площадь 891 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~74.7% Боковые рамки 5.2 мм 0.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42 дБ 50 дБ

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 550 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 850 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1802 МГц FLOPS 12 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 12 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +15% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер - 5.8 x 9.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.