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ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)

77 из 100
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
VS
45 из 100
Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) и Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
  • Видеокарта показывает в среднем на 406-554% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (96 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (891 и 1015 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.1 и 2.4 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
vs
Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.1 кг
Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 399.3 x 254.3 x 19.8 мм
Площадь 891 см2 1015 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~81.2%
Боковые рамки 5.2 мм 8.2 мм
Цвета Черный Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 42 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 10
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1400 МГц
FLOPS 12 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 512
Блоки текстурирования (TMUs) 120 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +739%
12 терафлопс
Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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