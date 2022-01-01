Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2400 - 1920 x 1080 1600 x 900 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Видеокарта показывает в среднем на 406-554% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (96 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (891 и 1015 см2) Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) Легче – весит на 300 граммов меньше (2.1 и 2.4 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.1 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 399.3 x 254.3 x 19.8 мм Площадь 891 см2 1015 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~81.2% Боковые рамки 5.2 мм 8.2 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 1600 x 900 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +120% 550 нит Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 65 / 90 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP 95 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1215 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1400 МГц FLOPS 12 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 512 Блоки текстурирования (TMUs) 120 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +739% 12 терафлопс Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.