Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 3840 x 2400 2880 x 1620 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (96 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (96 и 76 Вт*ч) На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 14334 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 14334 баллов Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Сенсорный экран Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Легче – весит на 300 граммов меньше (2.1 и 2.4 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.1 и 2.4 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.1 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм Площадь 891 см2 852 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~78.7% Боковые рамки 5.2 мм 5 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 3200 x 2000 3840 x 2400 2880 x 1620 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 550 нит Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +9% 600 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 597 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц - Boost частота GPU 1567 МГц - FLOPS 12 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +11% 12 терафлопс Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 54.6 дБ - Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 12.8 x 7.3 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.