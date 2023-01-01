Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 96 Вт*ч - 70 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч) На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 14358 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 14358 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.9 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 355.3 x 252 x 19 мм Площадь 891 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~82.9% Боковые рамки 5.2 мм 5.3 мм Цвета Черный Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 3200 x 2000 3840 x 2400 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 99% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +83% 550 нит Vivobook Pro 16 (K6602) 300 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 70 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 597 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц - Boost частота GPU 1567 МГц - FLOPS 12 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +61% 12 терафлопс Vivobook Pro 16 (K6602) 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 54.6 дБ - Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.