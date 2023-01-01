Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 3840 x 2400 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Видеокарта показывает в среднем на 48-65% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 48-65% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч) На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 13796 баллов

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16665 vs 13796 баллов Сенсорный экран Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Существенно легче – весит на 840 граммов меньше (1.56 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 840 граммов меньше (1.56 и 2.4 кг) Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (726 и 891 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (726 и 891 см ) На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.56 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 891 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84% Боковые рамки 5.2 мм 4.8 мм Цвета Черный Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 3200 x 2000 3840 x 2400 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 16 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 550 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +9% 600 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 90 / 100 Вт Вес зарядного устройства 597 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц - Boost частота GPU 1567 МГц - FLOPS 12 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +87% 12 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 54.6 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.