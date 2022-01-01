ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против ZenBook Duo 14 UX482
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
- Видеокарта показывает в среднем на 179-244% больше FPS в играх
- На 253% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 4909 баллов
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 283 против 157 точек на дюйм (PPI)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
- Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.57 и 2.4 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (719 и 891 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|1.57 кг
|Размеры
|355 x 251 x 16.9-17.8 мм
|324 x 222 x 17.3 мм
|Площадь
|891 см2
|719 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.3%
|~75.1%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|42 дБ
|45.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1292:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|99.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|51 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|14
|4
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1787
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
12713
4245
Cinebench R23 (одноядерный)
1832
1280
Cinebench R23 (многоядерный)
17346
4909
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|-
|FLOPS
|12 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
12 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|75.1 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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