Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Видеокарта показывает в среднем на 179-244% больше FPS в играх

На 253% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 4909 баллов

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (96 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 283 против 157 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482 Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.57 и 2.4 кг)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (719 и 891 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.57 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 324 x 222 x 17.3 мм Площадь 891 см2 719 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~75.1% Боковые рамки 5.2 мм 7.1 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42 дБ 45.9 дБ

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1292:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 51 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +38% 550 нит ZenBook Duo 14 UX482 400 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX450 TGP 95 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1215 МГц - Boost частота GPU 1567 МГц - FLOPS 12 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 896 Блоки текстурирования (TMUs) 120 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +325% 12 терафлопс ZenBook Duo 14 UX482 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.1 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.