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ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против Pro 14 Duo OLED (UX8402)

77 из 100
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
VS
71 из 100
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) и Pro 14 Duo OLED (UX8402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
  • Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (96 и 76 Вт*ч)
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 14303 баллов
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 283 против 234 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.75 и 2.4 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (727 и 891 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
vs
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.75 кг
Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм
Площадь 891 см2 727 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~83.9%
Боковые рамки 5.2 мм 5.6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 42 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 150 / 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 12
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц -
Boost частота GPU 1567 МГц -
FLOPS 12 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +61%
12 терафлопс
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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