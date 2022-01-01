Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (96 и 76 Вт*ч)

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 14303 баллов

Имеет на 21% более четкий дисплей – 283 против 234 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.75 и 2.4 кг)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (727 и 891 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.75 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм Площадь 891 см2 727 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~83.9% Боковые рамки 5.2 мм 5.6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42 дБ -

Дисплей 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 550 нит Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) 550 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 200 Вт 150 / 180 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 95 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц - Boost частота GPU 1567 МГц - FLOPS 12 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +61% 12 терафлопс Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.