ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
- На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 12447 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|2 кг
|Размеры
|355 x 251 x 16.9-17.8 мм
|354 x 238 x 18.0 мм
|Площадь
|891 см2
|843 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.3%
|~79.7%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|42 дБ
|52.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.6%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|79.3%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|200 Вт
|150 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|408 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1787
Geekbench 5 (многоядерный)
12713
Cinebench R23 (одноядерный)
1832
Cinebench R23 (многоядерный)
17346
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|35-50 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1410 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|7.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
12 терафлопс
7.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.1 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.35 мм
|Размер
|-
|10.5 x 7.3 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1