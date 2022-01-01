Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2400 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх

На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 12447 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2 кг Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 891 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~79.7% Боковые рамки 5.2 мм 4.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 42 дБ 52.8 дБ

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 95.6% Охват Adobe RGB - 87.3% Охват DCI-P3 100% 79.3% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 550 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) 550 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 96 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 200 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства - 408 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 95 Вт 35-50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1410 МГц FLOPS 12 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +67% 12 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4267 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 81.1 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Размер - 10.5 x 7.3 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.