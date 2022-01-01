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ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

77 из 100
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
VS
59 из 100
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) и Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17346 vs 12447 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
vs
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

Корпус

Вес 2.4 кг 2 кг
Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 354 x 238 x 18.0 мм
Площадь 891 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~79.7%
Боковые рамки 5.2 мм 4.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 42 дБ 52.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 95.6%
Охват Adobe RGB - 87.3%
Охват DCI-P3 100% 79.3%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 200 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства - 408 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 35-50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1410 МГц
FLOPS 12 терафлопс 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +67%
12 терафлопс
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 81.1 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.3 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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