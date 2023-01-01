Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3024 x 1964 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 17 (UM6702) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.6 и 2.29 кг)

Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.6 и 2.29 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (691 и 1021 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (691 и 1021 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 1.6 кг Размеры 395 x 258.6 x 18.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 1021 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~84.6% Боковые рамки 6 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3024 x 1964 Диагональ 17.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Максимальная яркость Zenbook Pro 17 (UM6702) 400 нит MacBook Pro 14 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 150 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP - 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 64 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 76 Производительность GPU Zenbook Pro 17 (UM6702) 6.42 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +6% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.