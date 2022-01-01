Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook Pro 17 (UM6702) Легче – весит на 210 граммов меньше (2.29 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (944 и 1021 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.29 кг 2.5 кг Размеры 395 x 258.6 x 18.9 мм 355 x 266 x 20.5 мм Площадь 1021 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~74.7% Боковые рамки 6 мм 0.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 17 (UM6702) 400 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 / 150 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 850 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Zenbook Pro 17 (UM6702) 6.42 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +115% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 5.8 x 9.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.