Asus Zenbook Pro 17 (UM6702) против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15075 vs 11907 баллов
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.75 и 2.29 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
- Имеет на 84% более четкий дисплей – 234 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (727 и 1021 см2)
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.29 кг
|1.75 кг
|Размеры
|395 x 258.6 x 18.9 мм
|323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм
|Площадь
|1021 см2
|727 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|~83.9%
|Боковые рамки
|6 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|41.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|234 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1315:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|21 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:47 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|90 / 150 Вт
|150 / 180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|420 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
10189
Cinebench R23 (одноядерный)
1677
Cinebench R23 (многоядерный)
15075
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1222 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1485 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|7.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Производительность GPU
6.42 терафлопс
7.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|76.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|7.8 x 5.3 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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