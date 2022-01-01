ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
- Видеокарта показывает в среднем на 250-341% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 42.1 Вт*ч большей батареей (92 и 49.9 Вт*ч)
- На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10362 vs 7740 баллов
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 282 против 227 точек на дюйм (PPI)
- На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.29 и 2.34 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 897 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.34 кг
|1.29 кг
|Размеры
|359.8 x 249.2 x 24.5 мм
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|Площадь
|897 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.8%
|~79.4%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|54.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1069:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|99.6%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|2 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:23 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|712 граммов
|172 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1744
Geekbench 5 (многоядерный)
9991
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
10362
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90-110 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|930 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1410 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|14.4 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5120
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|160
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|32
Производительность GPU
14.4 терафлопс
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|77.9 дБ
|79.6 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1 мм
|Размер
|-
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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