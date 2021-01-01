ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 97-133% больше FPS в играх

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (92 и 70 Вт*ч)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.6 и 2.34 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 127% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 440 нит

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (691 и 897 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.6 кг Размеры 359.8 x 249.2 x 24.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 897 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~84.6% Боковые рамки 7.2 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 99.6% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 2 мс - Максимальная яркость ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 440 нит MacBook Pro 14 (2021) +127% 1000 нит

Батарея Ёмкость 92 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 712 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 90-110 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 930 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1278 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +177% 14.4 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 77.9 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.