Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 2029-2767% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10362 vs 6698 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 8.4 Вт*ч большей батареей (92 и 83.6 Вт*ч)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 28% более четкий дисплей – 282 против 221 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019) Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.83 и 2.34 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 14% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 440 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.83 кг Размеры 359.8 x 249.2 x 24.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 897 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~81.8% Боковые рамки 7.2 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.6% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 2 мс - Максимальная яркость ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 440 нит MacBook Pro 15 (2019) +14% 500 нит

Батарея Ёмкость 92 Вт*ч 83.6 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 712 граммов 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics 630 TGP 90-110 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 930 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1000 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 192 Блоки текстурирования (TMUs) 160 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 3 Производительность GPU ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +3689% 14.4 терафлопс MacBook Pro 15 (2019) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 77.9 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 0.6 мм Тачпад Размер - 15.4 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.