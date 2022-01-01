ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17287 vs 10362 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.34 кг
|2.4 кг
|Размеры
|359.8 x 249.2 x 24.5 мм
|354 x 259 x 22.6-27.2 мм
|Площадь
|897 см2
|917 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.8%
|~73.2%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|54.2 дБ
|39.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|99.6%
|75.3%
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|2 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|100 / 240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|712 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1932
Geekbench 5 (многоядерный)
13624
Cinebench R23 (одноядерный)
2003
Cinebench R23 (многоядерный)
17287
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90-110 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|930 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1410 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|14.4 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5120
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|160
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|48
Производительность GPU
14.4 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|77.9 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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