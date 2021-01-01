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ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против ROG Zephyrus G15 GA503

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
VS
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Графика GeForce RTX 3070 Mobile
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 282 против 188 точек на дюйм (PPI)
  • На 47% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.9 и 2.34 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2.34 кг 1.9 кг
Ширина 359.8 мм 355 мм
Высота 249.2 мм 243 мм
Толщина 24.5 мм 19.9 мм
Площадь 897 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~77.8%
Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Охват DCI-P3 97% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 5120 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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