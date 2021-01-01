ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против VivoBook 15 X513 (K513)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
- Видеокарта показывает в среднем на 665-907% больше FPS в играх
- Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (92 и 42 Вт*ч)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- На 47% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.8 и 2.34 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.34 кг
|1.8 кг
|Ширина
|359.8 мм
|359 мм
|Высота
|249.2 мм
|235 мм
|Толщина
|24.5 мм
|17.9 мм
|Площадь
|897 см2
|844 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.8%
|~79.5%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|97%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.3 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1292
Geekbench 5 (многоядерный)
7519
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|780-1215 МГц
|1531 МГц
|Boost частота GPU
|1290-1620 МГц
|1594 МГц
|FLOPS
|15.97 терафлопс
|1.22 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR5
|Ширина шины
|256 бит
|64 бит
|Частота памяти
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
|Шейдерных блоков
|5120
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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