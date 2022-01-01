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ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

66 из 100
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
VS
53 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
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Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика GeForce RTX 3070 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 280-382% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10362 vs 5248 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (92 и 63 Вт*ч)
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.65 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 440 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

Корпус

Вес 2.34 кг 1.65 кг
Размеры 359.8 x 249.2 x 24.5 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм
Площадь 897 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~79.3%
Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм
Цвета Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.2 дБ 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB 99.6% 95.8%
Охват DCI-P3 99.9% 99.9%
Время отклика 2 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства 712 граммов 446 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90-110 Вт -
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 930 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1155 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 160 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +509%
14.4 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 77.9 дБ 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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