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ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против VivoBook S15 M533

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
VS
ASUS VivoBook S15 M533
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
ASUS VivoBook S15 M533
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Процессор Intel Core i9 10980HK
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и VivoBook S15 M533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (92 и 50 Вт*ч)
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.8 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
vs
VivoBook S15 M533

Корпус

Вес 2.34 кг 1.8 кг
Ширина 359.8 мм 359.8 мм
Высота 249.2 мм 233.8 мм
Толщина 24.5 мм 16.1 мм
Площадь 897 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~79.8%
Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм
Цвета Серий Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 97% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.3 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1600 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс -
Объем видеопамяти 8 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 256 бит -
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 5120 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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